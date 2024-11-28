Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu: "Pembe ile bazı yönlerimiz örtüşüyor, ben de muhafazakarım"
Kızılcık Şerbeti dizisinin Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, dizideki partneri Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu. Taşçıoğlu, programda samimi açıklamalarda bulundu.
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren oyuncu Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'ndeki partneri Abdullah karakterini canlandıran oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu.
Taşçıoğlu hayat verdiği karakter ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Pembe" karakteriyle bağ kurduğunu söyleyen Taşçıoğlu, şu sözlerle anlattı:
"Pembe ile aramda bir bağ kurdum. Çevremdeki insanlar sık sık bana, 'Önceki hayatınızda herhalde böyle biriydiniz,' diyorlar. Gerçekten de Pembe ile bazı yönlerimiz örtüşüyor. Ancak bu iş bittiğinde, o bağ da kopacak. Sonuçta bu bir rol."
Kendi yaşam görüşüne de değinen Taşçıoğlu, muhafazakarlık kavramına farklı bir açıdan yaklaştığını söyledi. Taşçıoğulu, "Ben de muhafazakar biriyim ama bu, tutuculuktan farklı bir şey. Geleneklere bağlılık, iyiyi muhafaza etmek anlamında bir muhafazakarlık. Geçmişten gelen güzel değerleri korumayı önemsiyorum." dedi.
Sibel Taşçıoğlu'nun muhafazakarlık ile ilgili ifadelerine Ahmet Mümtaz Taylan'da şu sözlerle konuğuna destek verirken açıklık getirmeyi ihmal etmedi: “Ben de muhafazakarım ama iyiyi muhafaza etmekten bahsediyorum, tutuculuktan değil” dedi.