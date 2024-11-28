Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu: "Pembe ile bazı yönlerimiz örtüşüyor, ben de muhafazakarım"

Taşçıoğlu hayat verdiği karakter ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Pembe" karakteriyle bağ kurduğunu söyleyen Taşçıoğlu, şu sözlerle anlattı:

"Pembe ile aramda bir bağ kurdum. Çevremdeki insanlar sık sık bana, 'Önceki hayatınızda herhalde böyle biriydiniz,' diyorlar. Gerçekten de Pembe ile bazı yönlerimiz örtüşüyor. Ancak bu iş bittiğinde, o bağ da kopacak. Sonuçta bu bir rol."