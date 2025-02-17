Kızılcık Şerbeti'nin setinden yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı

1 / 11
Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', üçüncü sezonuyla izleyiciyle her Cuma buluşmaya devam ediyor.
2 / 11
Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor.
3 / 11
Ekranda büyük bir ilgiyle izlenen "Kızılcık Şerbeti" dizisi, sadece oyuncuların performansıyla değil, aynı zamanda sette yaşanan eğlenceli anlarla da gündemde.
4 / 11
Sevilen dizinin 88. Bölümünden eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı.