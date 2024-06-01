Anasayfa Magazin Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinden ilk fragman: "Üzgünüm Ömer amca söylemek zorundayım Görkem'le yattığını"
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinden ilk fragman: "Üzgünüm Ömer amca söylemek zorundayım Görkem'le yattığını"
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 7 Haziran 2024 Cuma günü yayınlanacak 66. bölümüyle sezon finali yapacak. Sezon finalinden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Nilay'ın "Üzgünüm Ömer amca söylemek zorundayım Görkem'le yattığını" sözleri damga vurdu.
1 / 9
Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör'ün yer aldığı dizi 7 Haziran 2024 Cuma günü yayınlanacak 66. bölümüyle sezon finali yapacak.
2 / 9
Sevilen dizinin sezon finalinden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Nursema ve Rüzgar arasında ilişki başlıyor. Nursema "Yandık biz seninle" diyor. Rüzgar da "Yanalım zaten. Ben üzmem de üzülmem de diyor" ve elini öpüyor.
3 / 9
Abdullah Bey Alev'e, Pembe hanımı karşısına alıp her şeyini anlatacağını söylüyor.
4 / 9
Daha sonra herkes Ünal'ların evinde toplanıyor. Fatih Doğayı sevgilisi ile görüştüğü için çocuğunu ihmal etmekle suçluyor.