Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinden kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs Cuma günü 3. sezon finaliyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Mustafa elinde silahla Işıl’ın düzenlediği yaza merhaba partisine girmesi tansiyonları yükseltti. Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinden kamera arkası görüntüleri de yayınlandı.
Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Aydın Bulut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs Cuma günü 3. sezon finalini yaptı.
Sezon finalinde tansiyon zirveye çıktı. Mustafa karakterinin psikolojik sorunlar yaşaması ve silahla “Yaza Merhaba Partisi”ne baskın yapması aksiyon dolu anlara sahne oldu.
Etkinliğin olduğu salona giren Mustafa ilk olarak Koray'ı vurdu. Ardından Işıl'ı vurdu. Fatih'le aralarında çıkan arbede de silahtan çıkan kurşunda Fatih yaralandı.
Doğum sancıları tutan Kıvılcım'ın yere yığıldığı görüldü. Son sahnede babası Abdullah ya da Mustafa'dan birinin vurulduğu düşünülüyor ancak gerçekler 4. sezon itibarıyla belli olacak.