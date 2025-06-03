Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinden kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Aydın Bulut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs Cuma günü 3. sezon finalini yaptı.