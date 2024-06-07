Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinden yeni fotoğraflar paylaşıldı! Tansiyon tavan yapıyor

Ekranların fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', sezon finaliyle bu akşam Show Tv'de izleyicilerle buluşacak. Dizinin sezon finalinden yeni fotoğraflar paylaşıldı.

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Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinden yeni fotoğraflar paylaşıldı! Tansiyon tavan yapıyor - Resim : 1

Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti bugün 66.  bölümle sezon finali yapacak.  

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Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinden yeni fotoğraflar paylaşıldı! Tansiyon tavan yapıyor - Resim : 2

Kızılcık Şerbeti'nin 66. Bölümünde neler olacak?

Kızılcık Şerbeti'nin 66. Bölümünde (sezon finali); Nilay’ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe’nin dünyasını başına yıkar. Görkem’le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer.

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Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinden yeni fotoğraflar paylaşıldı! Tansiyon tavan yapıyor - Resim : 3

Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer’e hem Görkem’e bilenmiştir. 

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Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinden yeni fotoğraflar paylaşıldı! Tansiyon tavan yapıyor - Resim : 4

Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez’e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler.