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Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinden yeni fotoğraflar paylaşıldı! Tansiyon tavan yapıyor
Ekranların fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', sezon finaliyle bu akşam Show Tv'de izleyicilerle buluşacak. Dizinin sezon finalinden yeni fotoğraflar paylaşıldı.
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Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti bugün 66. bölümle sezon finali yapacak.
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Kızılcık Şerbeti'nin 66. Bölümünde neler olacak?
Kızılcık Şerbeti'nin 66. Bölümünde (sezon finali); Nilay’ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe’nin dünyasını başına yıkar. Görkem’le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer.
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Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer’e hem Görkem’e bilenmiştir.
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Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez’e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler.