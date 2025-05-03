Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 1. fragman: "Benim çok güzel bir karım, çok sevdiğim de bir ailem var!"

Yayımlanan 100. bölüm fragramanında Fatih'in Doğa'yı aldatmadığı ortaya çıktı. Fatih Defne’ye "Defne ne yapıyorsun. Benim çok güzel bir karım, çok sevdiğim de bir ailem var!. Bunu bozamam. " dedi. Ancak Doğa ikisinin bir arada gördüğü için Fatih'i yanlış anlayarak kavga ediyor.