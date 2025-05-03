Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 1. fragman: "Benim çok güzel bir karım, çok sevdiğim de bir ailem var!"
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Fatih’in "Benim çok güzel bir karım, çok sevdiğim de bir ailem var!" diyerek Doğa’yı aldatmaması ve Defne’ye karşılık vermemesi damga vurdu.
Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Aydın Bulut’un üstlendiği SHOW TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 100. bölümünden ilk fragman yayınlandı.
Dizinin son bölümünde Defne'nin, Fatih'in yüzünü iki avucuna aldı ve dudaklarına doğru eğildi 'Bence bunu ikimiz de istiyoruz' dedi. Tam öpüşecekler mi derken bölüm sona erdi.
Yayımlanan 100. bölüm fragramanında Fatih'in Doğa'yı aldatmadığı ortaya çıktı. Fatih Defne’ye "Defne ne yapıyorsun. Benim çok güzel bir karım, çok sevdiğim de bir ailem var!. Bunu bozamam. " dedi. Ancak Doğa ikisinin bir arada gördüğü için Fatih'i yanlış anlayarak kavga ediyor.
Beril ise "Beni yok saydınız, beni görmezden geldiniz. Bitsin artık" diyerek denize atlıyor ve intihar ediyor.