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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 1. fragman yayınlandı! Nursema masada annesinin yerine oturuyor, Doğa'ya ayar veriyor
Kızılcık Şerbeti, heyecanlı bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 98. bölümünden ilk fragman geldi. Yeni fragmanda Pembe'nin ölümünün ardından Abdullah ve Işıl ilişkisi ara vermeden devam ediyor. Nursema masada annesinin yerine oturuyor ve bütün tavırları değişiyor.
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Show TV'de cuma akşamlarına damga vuran dizi, son bölümde Pembe'nin cenazesi ile ekrana geldi ve izleyiciler duygusal anlar yaşadı. Dizinin bitiminde 98. bölümünden ilk fragman yayınlandı.
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Yeni fragmanda fatih amcasına dert yanıyor, "Evi görmen lazım. Ablam yeni evlendiği halde evin başına geçti. Herkese bağırmalar ayar vermeler. " diyor.
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Nursema masada annesinin yerine oturuyor, Doğa güldüğü için onu azarlıyor.
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Fatih kafa dağıtmak için spora gidiyor. Doğa ise kıskanıyor "Spora gitme nedenin belli oldu" diyor. Fatih de "Ben sana tekrar aynı şeyi yaşatır mıyım?" diye cevap veriyor.