Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "4 ölü, 4'ü ağır 9 yaralı"

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Görkem yılbaşı eğlencesi için toplanan yere saldırı düzenliyor. Fragmanda sağlık ekipleri 4 ölü 4'ü ağır 9 yaralı olduğunu söylüyor. Diziden kimlerin ayrılacağı ise merak konusu...

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "4 ölü, 4'ü ağır 9 yaralı" - Resim : 1

Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "4 ölü, 4'ü ağır 9 yaralı" - Resim : 2

Ömer Görkem'in yalanını ortaya çıkardığı için Fatih amcasından özür diliyor ve teşekkür ediyor.  Böylelikle aralarındaki buzlar da eriyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "4 ölü, 4'ü ağır 9 yaralı" - Resim : 3

Nilay'ın annesi Serap rahatsızlanıyor Meri de hastanedeyken Nilay'ın gerçek kızı olduğunu öğreniyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "4 ölü, 4'ü ağır 9 yaralı" - Resim : 4

Görkem tüm ailenin yılbaşı eğlencesi için toplandığı yere saldırı düzenliyor. Fragmanda sağlık ekipleri 4 ölü 4'ü ağır 9 yaralı olduğunu söylüyor. Diziden kimlerin ayrılacağı ise merak konusu...