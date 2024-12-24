Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "4 ölü, 4'ü ağır 9 yaralı"
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Görkem yılbaşı eğlencesi için toplanan yere saldırı düzenliyor. Fragmanda sağlık ekipleri 4 ölü 4'ü ağır 9 yaralı olduğunu söylüyor. Diziden kimlerin ayrılacağı ise merak konusu...
1 / 8
Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.
2 / 8
Ömer Görkem'in yalanını ortaya çıkardığı için Fatih amcasından özür diliyor ve teşekkür ediyor. Böylelikle aralarındaki buzlar da eriyor.
3 / 8
Nilay'ın annesi Serap rahatsızlanıyor Meri de hastanedeyken Nilay'ın gerçek kızı olduğunu öğreniyor.
4 / 8
Görkem tüm ailenin yılbaşı eğlencesi için toplandığı yere saldırı düzenliyor. Fragmanda sağlık ekipleri 4 ölü 4'ü ağır 9 yaralı olduğunu söylüyor. Diziden kimlerin ayrılacağı ise merak konusu...