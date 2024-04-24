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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Abinle ayrı ev tuttuk, çok yakında evleneceğiz"
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 60. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Yeni fragmana Alev'in Ömer'e söylediği "Abinle ayrı ev tuttuk, çok yakında da evleneceğiz" sözleri damga vurdu.
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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana büyük bir ilgi görüyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin ikinci fragmanı geldi.
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Dizinin yeni bölüm fragmanında Ünal ailesi, Giray ve Doğa'nın yakınlaşmasını öğreniyor. Fatih sinirden deliye dönüyor. Görkem de "Doğa şimdi mi kıymete bindi" diyor.
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Öte yandan Alev ve Ömer'in arası giderek geriliyor. Alev, Ömer'e abisiyle birlikte yaşadığını ve çok yakında evleneceklerini müjdeliyor.
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Fragmanda Nursema ve Umut mahkemede görünüyor. Nursema daha sonra Rüzgarla bir etkinlikte bir araya geliyor ve "Artık ne istediğimi biliyorum, ne istemediğimi de " diyor.
Kızılcık Şerbeti 60. Bölüm 2. Fragman izlemek için tıklayınız