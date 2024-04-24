Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Abinle ayrı ev tuttuk, çok yakında evleneceğiz"

Fragmanda Nursema ve Umut mahkemede görünüyor. Nursema daha sonra Rüzgarla bir etkinlikte bir araya geliyor ve "Artık ne istediğimi biliyorum, ne istemediğimi de " diyor.

​Kızılcık Şerbeti 60. Bölüm 2. Fragman izlemek için tıklayınız