Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: “Alev’i vermek zorundayız, başka yolu yok…”

Tanıtımda dikkat çeken bir diğer önemli gelişme ise, Kızılcık Şerbeti karakterlerinden Mustafa’nın, Ünal Holding’de Ömer’den yana olması. Ömer, Mustafa’nın kendisine yapılan haksızlıkları gördüğü için kendisini seçtiğini söylüyor.