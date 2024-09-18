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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: “Alev’i vermek zorundayız, başka yolu yok…”
Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz hafta yeni sezona büyük bir giriş yaptı. Dizinin yeni bölümünden ikinci fragman da yayınlandı. Fragmana Kıvılcım’ın “Alev’i vermek zorundayız, başka yolu yok…” sözleri damga vurdu.
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Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Yeni sezonun ilk bölümü ilgiyle izlenirken yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
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Yayınlanan yeni tanıtımda, Kızılcık Şerbeti dizisindeki en dikkat önemli sahne, Alev’in bebeğinin Abdullah’ın kucağında görülmesi oldu.
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Abdullah bebeğe bakmak için bakıcı tutarken, bakıcının bebeğe uyku ilacı vermesi dikkat çekti. Bakıcının 'seni üç damla uyutur' diyerek sütün içerisine ilaç kattığı bu sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Tanıtımda dikkat çeken bir diğer önemli gelişme ise, Kızılcık Şerbeti karakterlerinden Mustafa’nın, Ünal Holding’de Ömer’den yana olması. Ömer, Mustafa’nın kendisine yapılan haksızlıkları gördüğü için kendisini seçtiğini söylüyor.