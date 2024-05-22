Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Ama ben seni sevmiyorum Fatih!"
Kızılcık Şerbeti’nin Cuma günü ekrana gelecek 64. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yeni tanıtımda Fatih, Doğa'nın kendisine dönmesi için elinden geleni yapıyor ancak Doğa, Fatih'e onu sevmediğini söylüyor...
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Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin 64. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yeni bölümde gerilim yine tırmanıyor.
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Abdullah Bey’in Nursema’ya beraber çalışmayı teklif ettiği tanıtımda Alev’in Ömer ve Kıvılcım’ın evindeki aile buluşmasına aniden gelmesi ortamı geriyor.
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Fatih, Doğa’ya onu sevdiğini söylüyor ancak beklediği karşılığı alamıyor.
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Görkem’in Nilay’ın karşısında kendi kendine saldırdığı ve ardından yardım istediği anlar ise tanıtıma damga vuruyor.
Kızılcık Şerbeti 64. Bölüm 2. Fragman izlemek için tıklayınız