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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Ben de seni hep sevip sayacağım Firaz!"
Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Nursema ile İlhami’nin nişan merasiminde Nursema’nın yüzükler takılırken İlhami yerine Firaz’ın adını söylemesi ve Firaz’ın bu anlara şahit olması damga vuruyor.
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Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 90. bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
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Yayınlanan tanıtımda Sönmez’in rahatsızlığıyla dağılan Kıvılcım toparlanmaya çalışırken, Sönmez " Hayat her şekilde devam ediyor. Başımıza ne gelecek belli değil" diyor.
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Işıl ile Abdullah’ın yakınlığı Asude’nin dikkatini çekiyor. Asude Abdullah’a "Sizi bu aralar burada çok sık görüyorum Abdullah Bey" diyor.
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Doğa’nın değişimi Ünal ailesini şaşırtırken Nilay "Doğa eski Doğa değil. Acayip havalara girdi" diyor.