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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Ben Fatih'i değil, sadece o duyguyu özlüyorum..."
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Tanıtımda Kıvılcım, Doğa'nın Fatih'le yeniden görüşmesini doğru bulmaz. Doğa'nın "Ben Fatih'i değil, sadece o duyguyu özlüyorum. Evli barklı adamla ne işim olur" sözleri fragmana damga vurdu.
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Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 76. Bölümünden 2. fragman yayınlandı.
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Yayımlanan fragmanda Fatih, Doğa için Giray'ı tehdit ederken Giray'ın yaşanılanlardan dolayı Doğa'yı suçlaması ikili arasında gerilimin dozunu arttırıyor.
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Kıvılcım ise takıntılı olduğunu düşündüğü Cemal'e imalı konuşmalarda bulunur. Ömer'in düşünceli halleri kafalarda soru işareti bırakıyor.
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Pembe, hayır evi kurma planları yaparken Doğa ve Fatih'in yakınlaşıyor oluşu Görkem'i kuşkulandırıyor.