Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Ben pes etmem ama ettiririm!"
Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Tanıtımında, boşanmak istemeyen Pembe, Abdullah’tan çözüm bulmasını istiyor. Pembe'nin "Ben pes etmem ama ettiririm!" sözleri fragmana damga vuruyor.
Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti, her Cuma Show TV ekranlarında izleyicileri büyülemeye devam ediyor. 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
Dizinin ekrana gelen ikinci tanıtımında, boşanmak istemeyen Pembe, Abdullah’tan çözüm bulmasını istiyor. Umut ile şehir dışına yerleşmeye karar veren Nursema’nın istifasını, Rüzgar kabul etmezken diğer yandan Umut’un; “Eski hayatıma geri dönüyorum” sözleri dikkat çekiyor.
Fatih ile Görkem’in evliliği ailelerin bir araya gelmesiyle hız kazanırken Ömer’e gelen sürpriz paket merak uyandırıyor. Doğa ve Kıvılcım, Fatih’in söz haberini alırken, Alev ile Pembe arasındaki gerilim yükseliyor
Alev’in; Abdullah’tan, Pembe’den boşanmasını istediği sahnenin ardından Pembe’nin “Ben pes etmem, ettiririm” sözleri yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.