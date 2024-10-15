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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Bu hayatta bana hesap soracak son kişi sensin!”
Sevilen dizi 'Kızılcık Şerbeti'nin 72'nci bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yeni tanıtımda Abdullah Bey, Pembe Hanım'a evden ayrılmak istediğini söylüyor. Fragmana Fatih'in Görkem'e söylediği "Bu hayatta bana hesap soracak son kişi sensin!” sözleri damga vuruyor.
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Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti'nin 72. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 18 Ekim Cuma günü izleyiciyle buluşacak.
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Fragmanda Görkem Fatih'e yaklaşmak istiyor. " Aylardır elimi tutmadın biriyle mi yatıp kalkıyorsun" diye soruyor. Fatih de "Bu hayatta bana hesap soracak son kişi sensin! Bunu unutma” diye cevap veriyor.
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Cemal bilerek Kıvılcım'ın telefonuna kahve döküp yeni telefon alıyor ve bilgilerini ele geçiriyor.
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Yeni tanıtımda Nursema Firaz'la buluşuyor ve yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor. Firaz da aklına nereden geldiğini merak ediyor.