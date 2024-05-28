Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Görkem, Ömer amcamla yatıyor!"
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 65. bölümden 2. fragman yayınlandı. Tanıtıma damgasını vuran sahnede ise ona gönderilen bir fotoğrafı yakınlaştırdığında Ömer ve Görkem’i birlikte gören Nilay, bu durum karşısında şaşırıyor ve Pembe’ye tüm gördüklerini anlatıyor...
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Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 65. bölümden 2. fragman yayınlandı.
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Yeni fragmanda Kıvılcım’ın doğum günü için tüm aile bir araya geldiği geliyor. Pembe’nin hastaneye gittiği sırada Alev ile birlikte hastanede olan Abdullah’ın arabasını görmesi gerilimi artırıyor.
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Doğa ve Giray’ın aşkı dolu dizgin devam ederken, Rüzgar ile Nursema’nın arasında neler yaşanacağı merak konusu oluyor.
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Fragmana damgasını vuran sahnede ise ona gösterilen bir fotoğrafı yakınlaştırdığında Ömer ve Görkem’i birlikte gören Nilay, bu durum karşısında şoke oluyor ve Pembe’ye gördüklerini anlatıyor. Pembe ve Nilay’ın bu olay karşısında ne yapacağı ise merak konusu.