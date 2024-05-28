Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Görkem, Ömer amcamla yatıyor!"

Fragmana damgasını vuran sahnede ise ona gösterilen bir fotoğrafı yakınlaştırdığında Ömer ve Görkem’i birlikte gören Nilay, bu durum karşısında şoke oluyor ve Pembe’ye gördüklerini anlatıyor. Pembe ve Nilay’ın bu olay karşısında ne yapacağı ise merak konusu.