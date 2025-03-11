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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: Kıvılcım, Abdullah ile Işıl’ı görüyor!
Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. İlhami ile evlenmek istemeyen Nursema, Firaz'la kaçıyor. Fragmana Işıl'la yasak aşk yaşayan Abdullah'ın dünürü Kıvılcım'a yakalanması damga vuruyor.
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Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dizi yeni bölümü ile 14 Mart'ta ekranda olacak.
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Yayınlanan fragmanda Nursema ve Firaz’ın beraber kaçması heyecan uyandırırken ne yapacakları akıllarda soru işareti bırakıyor.
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Abdullah, Nursema’nın evden kaçmasına öfkelenirken Nilay’ın Meri’yle arasındaki suların durulmayacağının sinyalleri veriliyor.
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Kıvılcım ise Doğa ile konuşuyor ve kendisine çeki düzen vermesini istiyor.