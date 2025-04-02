Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: “Kıyamet yaklaşıyor!”
Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yeni bölümde Nilay, Pembe’ye tüm gerçekleri anlatıyor ve "Kıyamet yaklaşıyor" diyor. Fragmana ise Pembe'nin Doğa'ya "Başımıza ne geldiyse sizin yüzünüzden geldi. Oğlumun seninle tanıştığı güne lanet olsun" sözleri damga vurdu.
1 / 11
Show TV’nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 95. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümü, Cuma günü saat 20.00’de Show TV’de izleyiciyle buluşacak.
2 / 11
Nilay, Pembe’ye aldatıldığını söyledikten sonra Doğa'ya patlıyor. "Başımıza ne geldiyse sizin yüzünüzden geldi. Oğlumun seninle karşılaştığı güne lanet olsun" diyor.
3 / 11
Doğa, Ünalların evinde kahvaltı yaparken "Bir evde hiç mi bir şey değişmez?" diye laf atıyor. Abdullah da "Senin değiştirdiğin ev düzenini de gördük kızım" diye cevap veriyor.
4 / 11
Asude gelini Nursema’yı misafirlerine anlatırken "Kendini geliştirmiş iyi bit hat sanatçısı" diyor. Nursema da Firaz’a "Kayınvalidem Allah’ı var beniz ezdirmedi. Hatta korudu" diyor.