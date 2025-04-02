Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: “Kıyamet yaklaşıyor!”

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yeni bölümde Nilay, Pembe’ye tüm gerçekleri anlatıyor ve "Kıyamet yaklaşıyor" diyor. Fragmana ise Pembe'nin Doğa'ya "Başımıza ne geldiyse sizin yüzünüzden geldi. Oğlumun seninle tanıştığı güne lanet olsun" sözleri damga vurdu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: “Kıyamet yaklaşıyor!” - Resim : 1

Show TV’nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 95. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümü, Cuma günü saat 20.00’de Show TV’de izleyiciyle buluşacak.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: “Kıyamet yaklaşıyor!” - Resim : 2

Nilay, Pembe’ye aldatıldığını söyledikten sonra Doğa'ya patlıyor.  "Başımıza ne geldiyse sizin yüzünüzden geldi. Oğlumun seninle karşılaştığı güne lanet olsun" diyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: “Kıyamet yaklaşıyor!” - Resim : 3

Doğa, Ünalların evinde kahvaltı yaparken "Bir evde hiç mi bir şey değişmez?" diye laf atıyor. Abdullah da "Senin değiştirdiğin ev düzenini de gördük kızım" diye cevap veriyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: “Kıyamet yaklaşıyor!” - Resim : 4

Asude gelini Nursema’yı misafirlerine anlatırken "Kendini geliştirmiş iyi bit hat sanatçısı" diyor. Nursema  da Firaz’a "Kayınvalidem Allah’ı var beniz ezdirmedi. Hatta korudu" diyor.