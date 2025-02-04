Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: “Kızınız Nursema’yı oğlum İlhami’ye…”

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 87. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmanda Nursema'yı istemeye İlhami ve babası geliyor. Tam isteme anında Firaz eve gelip "Durun!" diyor ve herkes şaşırıyor...

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: “Kızınız Nursema’yı oğlum İlhami’ye…” - Resim : 1

Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden 2.tanıtım yayınlandı. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: “Kızınız Nursema’yı oğlum İlhami’ye…” - Resim : 2

Fragmanda Işıl ve Abdullah Kapadokya'ya gidiyor. Pembe bunu duyunca bozuluyor. Meri Işıl iş kadınıdır diye savunurken Pembe "Tabi biliriz sizin aileden değil" diye laf sokuyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: “Kızınız Nursema’yı oğlum İlhami’ye…” - Resim : 3

Firaz bir anda Nursema'nın odasına geliyor. Nursema şaşırıp "Sen benim odamı nasıl buldun" diyor. Firaz da  "Sevme, kız ama bir telefonla burada biterim Nursema" diyerek bir kez daha aşık olduğunu belli ediyor.  

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: “Kızınız Nursema’yı oğlum İlhami’ye…” - Resim : 4

Ömer ve Kıvılcım bebek haberinin tadını çıkarıyor ve romantik anlar yaşamaya devam ediyorlar.