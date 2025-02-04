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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: “Kızınız Nursema’yı oğlum İlhami’ye…”
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 87. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmanda Nursema'yı istemeye İlhami ve babası geliyor. Tam isteme anında Firaz eve gelip "Durun!" diyor ve herkes şaşırıyor...
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Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden 2.tanıtım yayınlandı.
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Fragmanda Işıl ve Abdullah Kapadokya'ya gidiyor. Pembe bunu duyunca bozuluyor. Meri Işıl iş kadınıdır diye savunurken Pembe "Tabi biliriz sizin aileden değil" diye laf sokuyor.
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Firaz bir anda Nursema'nın odasına geliyor. Nursema şaşırıp "Sen benim odamı nasıl buldun" diyor. Firaz da "Sevme, kız ama bir telefonla burada biterim Nursema" diyerek bir kez daha aşık olduğunu belli ediyor.
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Ömer ve Kıvılcım bebek haberinin tadını çıkarıyor ve romantik anlar yaşamaya devam ediyorlar.