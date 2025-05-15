Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Meri, beni odaya kilitledi..."
Show TV ekranlarının sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 101. bölümden 2. fragman yayınlandı. Sezon finaline sadece birkaç bölüm kala dizide heyecan doruğa çıkmış durumda. Yeni tanıtımda Işıl, Mustafa ve Meri’yi aynı odaya kilitliyor. , Mustafa’nın “Meri beni odaya kilitledi” sözleri sonrası ortalık karışıyor...
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Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Aydın Bulut’un üstlendiği , Show TV ekranlarında Cuma günleri izleyicisiyle buluşan Kızılcık Şerbeti'nin 101. bölümünden 2. fragman yayınlandı.
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Metehan’ın vurulması sonrası sonra Sönmez, bu nikahta bir uğursuzluk olduğunu söylüyor.
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Nursema ise suçu doğrudan Arslan ailesinin kadınlarına atıyor ve "Her şeyin altından bunlar çıkıyor, annem haklıymış" diyor.
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Öte yandan Işıl, Nilay’ı Meri’ye dikkat etmesi konusunda uyarıyor.