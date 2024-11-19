Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Sadece seni sevdim ve hep öyle olacak!"

Cuma günlerinin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, 77'nci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı. Fragmana Fatih'in "Sadece seni sevdim ve hep öyle olacak!" sözleri damga vuruyor.

Elele Online

Elele Online
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Sadece seni sevdim ve hep öyle olacak!" - Resim : 1

Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Sadece seni sevdim ve hep öyle olacak!" - Resim : 2

Yayınlanan tanıtımda; Doğa ile yakınlaşan Fatih, ailesine Görkem'den boşanmak istediğini açıklıyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Sadece seni sevdim ve hep öyle olacak!" - Resim : 3

Meri ve Halime'nin buluşmasının dikkat çektiği tanıtımda Kıvılcım ve Abdullah'ın görüşmesinde yaşanacaklar merak uyandırıyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Sadece seni sevdim ve hep öyle olacak!" - Resim : 4

Fatih'in, Doğa'ya "Sadece seni sevdim ve hep öyle olacak!" diyerek ilanı aşk ettiği  tanıtımda Kıvılcım'ın telefonuna gelen mesaj, Cemal'in gerçek yüzü ortaya mı çıkıyor merak konusu oluyor. 