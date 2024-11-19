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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Sadece seni sevdim ve hep öyle olacak!"
Cuma günlerinin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, 77'nci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı. Fragmana Fatih'in "Sadece seni sevdim ve hep öyle olacak!" sözleri damga vuruyor.
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Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
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Yayınlanan tanıtımda; Doğa ile yakınlaşan Fatih, ailesine Görkem'den boşanmak istediğini açıklıyor.
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Meri ve Halime'nin buluşmasının dikkat çektiği tanıtımda Kıvılcım ve Abdullah'ın görüşmesinde yaşanacaklar merak uyandırıyor.
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Fatih'in, Doğa'ya "Sadece seni sevdim ve hep öyle olacak!" diyerek ilanı aşk ettiği tanıtımda Kıvılcım'ın telefonuna gelen mesaj, Cemal'in gerçek yüzü ortaya mı çıkıyor merak konusu oluyor.