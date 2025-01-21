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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Sen bu adamla evlenmek istemiyor muydun?"
Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin 85. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kızılcık Şerbeti'nden gelen yeni fragmanda Nursema, İlhami'ye olan duygularını anlatıyor. Pembe de İlhami'nin yanında "Sen bu adamla evlenmek istemiyor muydun?" diyerek Nursema'yı rezil ediyor.
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Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önüne kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 85. bölümünden 2. fragman yayınlandı.
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Doğa ve Fatih barışmanın tadını çıkarıyor ve romantik anlar yaşamaya devam ediyorlar.
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Nursema ise İlhami'ye sonunda açılıyor. Ancak İlhami "Sen çok değer verdiğin bir dostumsun" diyerek cevap veriyor.
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Nursema'nın yeniden aşık olmasına kafayı takan Pembe ise "Sen genç kız değilsin 2 koca eskittin Nursema" diyerek Nursema'nın üstüne gitmeye devam ediyor.