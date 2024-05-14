Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Seninle olan hayatımı geri istiyorum..."

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmanda kısa süre önce Görkem’le evlenen Fatih, eski eşi Doğa’ya “Yeniden birlikte olalım” teklifinde bulunuyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Seninle olan hayatımı geri istiyorum..." - Resim : 1

Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti'nin 63. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmanda yeni bölümde şimdiden tansiyonu yükselteceğinin sinyallerini verdi. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Seninle olan hayatımı geri istiyorum..." - Resim : 2

Doğa ve Fatih arasında yükselen tansiyon bambaşka bir noktaya gelirken Görkem'in gerçek yüzü ortaya çıkmaya devam etmektedir. Görkem Pembeye "Ben değil Fatih şanslı. Benle evlendiği için, o statü atladı" diyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Seninle olan hayatımı geri istiyorum..." - Resim : 3

Doğa ve Giray arasındaki aşk kıvılcımları giderek alevlenirken, Fatih’in bu duruma karşı öfkesi giderek büyüyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Seninle olan hayatımı geri istiyorum..." - Resim : 4

Nursema Rüzgar’a "Sen benim için tehlikesin, kumar oynamak istemiyorum" diyor.