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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Seninle olan hayatımı geri istiyorum..."
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmanda kısa süre önce Görkem’le evlenen Fatih, eski eşi Doğa’ya “Yeniden birlikte olalım” teklifinde bulunuyor.
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Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti'nin 63. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmanda yeni bölümde şimdiden tansiyonu yükselteceğinin sinyallerini verdi.
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Doğa ve Fatih arasında yükselen tansiyon bambaşka bir noktaya gelirken Görkem'in gerçek yüzü ortaya çıkmaya devam etmektedir. Görkem Pembeye "Ben değil Fatih şanslı. Benle evlendiği için, o statü atladı" diyor.
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Doğa ve Giray arasındaki aşk kıvılcımları giderek alevlenirken, Fatih’in bu duruma karşı öfkesi giderek büyüyor.
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Nursema Rüzgar’a "Sen benim için tehlikesin, kumar oynamak istemiyorum" diyor.