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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Yaprak dökümü seninle başlasın bakalım..."
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni fragmanını yayınladı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Mustafa ve Nilay'ın arasını bozan Görkem, ilk intikamını Pembe'den alıyor. Fragmana Görkemin "Yaprak dökümü seninle başlasın bakalım..." sözleri damga vuruyor.
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Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın bulunduğu Kızılcık Şerbetinin yeni fragmanını yayınladı.
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Fragmanda Nilay Pembe ile yüzleşiyor. Görkem planlarına devam ederken "Yaprak dökümü seninle başlasın bakalım..." sözleri fragmana damga vuruyor.
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Fatih Doğa'nın her koşulda yanında olduğunu söylüyor.
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Nursema ve Firaz arasındaki tatlı çekişme devam ediyor.