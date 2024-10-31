Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Yaprak dökümü seninle başlasın bakalım..."

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni fragmanını yayınladı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Mustafa ve Nilay'ın arasını bozan Görkem, ilk intikamını Pembe'den alıyor. Fragmana Görkemin "Yaprak dökümü seninle başlasın bakalım..." sözleri damga vuruyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Yaprak dökümü seninle başlasın bakalım..." - Resim : 1

Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın bulunduğu Kızılcık Şerbetinin yeni fragmanını yayınladı. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Yaprak dökümü seninle başlasın bakalım..." - Resim : 2

Fragmanda Nilay Pembe ile yüzleşiyor. Görkem planlarına devam ederken "Yaprak dökümü seninle başlasın bakalım..." sözleri fragmana damga vuruyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Yaprak dökümü seninle başlasın bakalım..." - Resim : 3

Fatih Doğa'nın her koşulda yanında olduğunu söylüyor.  

 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Yaprak dökümü seninle başlasın bakalım..." - Resim : 4

Nursema ve Firaz arasındaki tatlı çekişme devam ediyor. 