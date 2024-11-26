Anasayfa Magazin Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Yaşadığım en büyük pişmanlıksın sen!”
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Yaşadığım en büyük pişmanlıksın sen!”
Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Doğa'nın "Yaşadığım en büyük pişmanlıksın sen!” sözleri damga vurdu.
1 / 9
Kızılcık Şerbeti 78. bölümü ile Cuma günü ekranda olacak. Dizinin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı.
2 / 9
Yeni tanıtımda Görkem herkesin içinde "Erkeğin elinin kiridir der affederim ne de olsa gelin kaynana toprağına çekermiş" diyor.
3 / 9
Kıvılcım Ömer'le buluşuyor ve Cemal'in saplantılı bir manyak çıktığını söylüyor.
4 / 9
Partide olanları öğrenen Doğa üzülüyor. Fragmana Doğa'nın "Yaşadığım en büyük pişmanlıksın sen!” sözleri damga vuruyor.