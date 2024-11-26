Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Yaşadığım en büyük pişmanlıksın sen!”

Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Doğa'nın "Yaşadığım en büyük pişmanlıksın sen!” sözleri damga vurdu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Yaşadığım en büyük pişmanlıksın sen!” - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti 78. bölümü ile Cuma günü ekranda olacak. Dizinin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Yaşadığım en büyük pişmanlıksın sen!” - Resim : 2

Yeni tanıtımda Görkem herkesin içinde "Erkeğin elinin kiridir der affederim ne de olsa gelin kaynana toprağına çekermiş" diyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Yaşadığım en büyük pişmanlıksın sen!” - Resim : 3

Kıvılcım Ömer'le buluşuyor ve Cemal'in saplantılı bir manyak çıktığını söylüyor.  

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Yaşadığım en büyük pişmanlıksın sen!” - Resim : 4

Partide olanları öğrenen Doğa üzülüyor. Fragmana Doğa'nın "Yaşadığım en büyük pişmanlıksın sen!” sözleri damga vuruyor.