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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 3. fragman: "Ailecek çok büyük bedeller ödedik…”
Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 3. fragman yayınlandı. Heyecan dolu yeni bölüm 27 Aralık Cuma günü izleyici ile buluşacak. Yeni bölüm fragmanında, yılbaşı yemeği yiyen Aslan ve Ünal Ailesi, alevlerin içinde kalıyor...
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Kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu, Feyza Civelek gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 3. fragman yayınlandı.
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Yayınlanan yeni fragman ağızları açık bıraktırdı. Ailesine rest çekerek Doğa’nın yanına gelen Fatih, Görkem'i adeta delirtti.
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Görkem yılbaşı eğlencesi için toplanan herkese saldırı düzenledi. Fragmanda sağlık ekipleri 4 ölü 4'ü ağır 9 yaralı olduğunu söyledi.
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Sezon finali gibi olan fragman ise sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler ise kimlerin öldüğünü merak ediyor...