Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman: "Ben, seni asla üzmeyeceğim!"
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 64. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. Fragmana Giray'ın Doğa'ya söylediği "Ben, seni asla üzmeyeceğim!" sözleri damga vurdu.
Kızılcık Şerbeti'nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan , Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzmanın yer aldığı Kızılcık Şerbeti Cuma akşamları sevilerek izleniyor.
Kızılcık Şerbeti 64. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. Fragmana Giray'ın Doğa'ya söylediği "Ben, seni asla üzmeyeceğim!" sözleri damga vurdu.
Kızılcık Şerbeti 64. Bölüm 1. Fragman izlemek için tıklayınız
Kızılcık Şerbeti'nin 63. Bölümünde Neler Oldu?
Görkem’in, Ömer ile buluştuğunu öğrenen Fatih, her ne kadar amcasından şüphelenmese de onu kontrol etmek isteğinin de önüne geçemez.
Kıvılcım yeni işine adapte olmaya çalışmakta, bu konuda en büyük yardımı da Ömer’den görmektedir.
Nursema’nın yeni bir ilişkiye girme konusundaki tereddütleri Rüzgar’ı çileden çıkarmaktadır. İşi hızlandırmak için yaptığı tüm çabalar boşa gitmektedir. Sonunda dayanamayıp konuşmak için Abdullah’ın yanına gider.