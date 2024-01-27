'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman: "Ertuğrul Bey göründüğü gibi bir adam değil, tehlikedesiniz"
Show Tv ekranlarının sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 49'uncu bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragman Kıvılcım'a söylenen "Ertuğrul Bey göründüğü gibi bir adam değil'' sözleri merak uyandırdı.
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Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı dizinin yönetmenliğini Ketche üstlendiği Show Tv'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisi, dün akşam 48'inci bölümüyle izleyicilerle buluştu.
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Dizinin dün akşam yayınlanan bölümüne Nilay ve Mustafa arasındaki kriz damga vurdu. İzleyiciler ikilinin çocuğunun kimden olduğunu hala merak ediyor.
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'Kızılcık Şerbeti'nin 49'uncu bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Yeni fragmanda Mustafa Nilay'ı evden kovuyor. Nilay gözyaşları ile Nursema'nın kapısını çalıyor.
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Doğa Fatih'e onu çok sevdiğini söylerken beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Fatih "Bizim tek sorunumuz sensin, annemi çiğneyemem" diyor.