Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman: "Fazla heveslenme...''
Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde heyecan devam ediyor. Dizinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Nursema'nın Işıl'a söylediği "Sen babamı avcunun içinde oynatabilirsin ama fazla heveslenme" sözü damga vurdu.
Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Aydın Bulut’un üstlendiği SHOW TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 99. bölümünden ilk fragman yayınlandı.
Abdullah ve Işıl'ın eve gelip evlenmesini söylemesinin ardından Fatih de Nursema da sinirleniyor. "Bu evden gitsin" diye tepki gösteriyorlar. Abdullah da "Burası benim evim beğenmeyen varsa gide" diyerek Işıl'ı koruyor.
Ömer de "Abi senin ağzından çıkanları kulağın duyuyor mu" diyerek çocuklara destek veriyor.
Defne Fatih'le spor salonunda sohbete devam ediyor. Bu olaylarla ilgili "Kaç yaşında insanlar bırakın işte yaşayın gidin huzurla." diyor. Fatih de "Hayat sana güzel" diye cevap veriyor. Defne de "Gel beraber olsun dicem de..." diyerek yakınlaşma sinyalleri veriyor.