Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman: "Fazla heveslenme...''

Defne Fatih'le spor salonunda sohbete devam ediyor. Bu olaylarla ilgili "Kaç yaşında insanlar bırakın işte yaşayın gidin huzurla." diyor. Fatih de "Hayat sana güzel" diye cevap veriyor. Defne de "Gel beraber olsun dicem de..." diyerek yakınlaşma sinyalleri veriyor.