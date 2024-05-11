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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman: "Hayatına girdiğin insanlara da ilaç gibi geliyorsun..."
Başrollerinde Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin 63. Bölüm fragmanı yayınlandı. Doğa ve Giray arasındaki yakınlaşma Fatih'i üzerken, Görkem'in yüksek çıkışları da hız kesmeden devam ediyor...
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Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen 63. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.
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Fatih amcasını Görkem’i görmüştü ve dizi o şekilde bitmişti. Yeni tanıtımda Fatih yanlarına gidip "Evet ne oluyor anlatın bakalım" diyor.
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Doğa ve Giray arasındaki yakınlaşma giderek ilerliyor. Fragmana Doğa’nın Giray’a söylediği "Hayatına girdiğin insanlara da ilaç gibi geliyorsun..." sözleri damga vuruyor.
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Rüzgar, Nursema ve annesinin yanında "Artık bir kişi olsun istiyorum ve hayatımı onunla geçirmek istiyorum" diyor.
Kızılcık Şerbeti 63. Bölüm 1. Fragman izlemek için tıklayınız