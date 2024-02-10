Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: ‘Ben Görkem'den etkilendim, gidelim isteyelim’
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti dün akşam 50. bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yapımın yeni fragmanı da yayınlandı. Fatih'in "Ben Görkem'den etkilendim sanırım, gidelim isteyelim...'' şeklindeki sözleri 51. bölüm fragmanına damga vurdu.
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Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dün akşam 50. bölümü ile ekrandaydı. Tansiyonun hiç düşmediği dizide yine beklenmedik birçok olay yaşandı.
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Kızılcık Şerbeti 50. bölümde neler oldu?
Alev, Pembe’ye Abdullah’la olan ilişkilerinin bittiğini söyler. Pembe sonunda muradına ermiştir.
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Umut’un dolandırıcılıktan tutuklanması Nursema’yı yıkarken, onun yardımına koşan her zamanki gibi ailesi olacaktır.
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Mustafa oğluna dna testi yaptırarak kendi oğlu olduğunu öğrenir. Ama bu sefer de Nilay’a yaptığı büyük yanlıştan nasıl döneceğinin derdine düşer. Zülkar ona çeşitli akıllar vererek barışmaları için çabalar.