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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Ben ilişkimin arkasındayım, senden asla vazgeçmem!"
Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 93. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Kıvılcım'ın yasak aşkı öğrenmesinin ardından Işıl'la konuşuyor ve Abdullah'ın karısından asla boşanmayacağına söylüyor. Abdullah ise "Ben ilişkimin arkasındayım, senden asla vazgeçmem!" diyor.
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Show TV’de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nin 93'nci bölümden ilk fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümü, 21 Mart Cuma günü saat 20.00’de Show TV’de izleyiciyle buluşacak.
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Fragmanda yasak aşkı öğrenen Kıvılcım Işıl’a "Benim kardeşim o adam yüzünden öldü. O adam karısından asla boşanmaz. Sen Pembe Hanım’ı tanımıyorsun diyerek" uyarıyor.
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Nursema ve Firaz aşklarını yaşayamaya devam ediyor. Nursema Firaz’a "Ben senden ne istiyorum biliyor musun, huzur" diyor.
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Abdullah ise Asude'ye şirkette çıkışıyor, "Hisselerinizi de alın gidin buradan" diyor. Asude de "Ben sizin hisselerinizi alayım da bir susun" diye cevap veriyor.