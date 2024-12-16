Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: “Benim tek ailem sizsiniz, bunu da herkes böyle bilecek!”

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kızılcık Şerbeti 81. bölüm 1. fragmanda Kıvılcım'ın evini basan Görkem, Doğa'ya metres yaftası yapıştırdı. Fragmana Fatih'in “Benim tek ailem sizsiniz, bunu da herkes böyle bilecek!” sözleri damga vurdu.

Elele Online

Elele Online
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: “Benim tek ailem sizsiniz, bunu da herkes böyle bilecek!” - Resim : 1

Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, Cuma günü son bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Heyecan dolu sahnelerin ardından diziden yeni fragman geldi. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: “Benim tek ailem sizsiniz, bunu da herkes böyle bilecek!” - Resim : 2

Yeni bölüm fragmanında Görkem, intikam almanın peşine düşüyor. Kıvılcım'ın evini basan Görkem, Doğa'ya metres yaftasını yapıştırıyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: “Benim tek ailem sizsiniz, bunu da herkes böyle bilecek!” - Resim : 3

Ömer ise Görkem'in planlarını bozacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: “Benim tek ailem sizsiniz, bunu da herkes böyle bilecek!” - Resim : 4

Fatih ise şirket içinde babasıyla yüzleşiyor ve büyük bir kavga patlak veriyor. Abdullah Bey ise Fatih şirketten kovuyor.