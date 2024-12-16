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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: “Benim tek ailem sizsiniz, bunu da herkes böyle bilecek!”
Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kızılcık Şerbeti 81. bölüm 1. fragmanda Kıvılcım'ın evini basan Görkem, Doğa'ya metres yaftası yapıştırdı. Fragmana Fatih'in “Benim tek ailem sizsiniz, bunu da herkes böyle bilecek!” sözleri damga vurdu.
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Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, Cuma günü son bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Heyecan dolu sahnelerin ardından diziden yeni fragman geldi.
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Yeni bölüm fragmanında Görkem, intikam almanın peşine düşüyor. Kıvılcım'ın evini basan Görkem, Doğa'ya metres yaftasını yapıştırıyor.
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Ömer ise Görkem'in planlarını bozacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
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Fatih ise şirket içinde babasıyla yüzleşiyor ve büyük bir kavga patlak veriyor. Abdullah Bey ise Fatih şirketten kovuyor.