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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Doyamadım kızıma, doyamadım..."
Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Dizinin fragmanında gözler Nilay'ı aradı. Mustafa'nın ağladığı ve Sevtap'ın "Doyamadım kızıma, doyamadım..." sahnelerinden sonra akıllara acaba ''Nilay öldü mü'' sorusu geldi.
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Show TV’nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 83. bölümden ilk fragman yayımlandı. Dizinin yeni bölümü, 10 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Show TV’de izleyiciyle buluşacak.
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Görkem’in yangın girişiminin ardından diziden ayrılan isimler merak konusuydu. Görkem ve babası fragmana göre diziden ayrılıyor. Fragmanda Asude Görkem için "Yaktığın yangın cehennemin olsun" diyor.
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Aynı zamanda Nilay’ın yoğun bakımda olduğu görülüyor. Nilay’ın annesi, "Gitti kızım. Doyamadım kızıma." diyerek izleyenleri duygulandırıyor.
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Mustafa’nın gözyaşları içinde söylediği "Baba ben ne yaparım?" sözleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.