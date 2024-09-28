Anasayfa Magazin Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Hamilelik testi yaptırdım!"
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Hamilelik testi yaptırdım!"
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam izleyicileri yineekran başına kilitledi. Dizinin hemen ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni fragmanda Doğa Giray'a hamilelik testi yaptırdığını söylüyor fakat Giray'ın "Ne kadar meraklıymışsın doğurmaya" sözü Doğa'yı şaşırtıyor.
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Kızılcık Şerbeti'nin ekrana gelen son bölümünün ardından izleyenler yeni bölümde neler olacak heyecanla bekliyor. Dizinin 4 Ekim Cuma günü yayınlanacak 70. bölümünden ilk fragman geldi.
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Yeni fragmanda Görkem iyi davranışları Fatih'i etkilemek için yeterli olmaz. Nursema Görkem'e inanmadığını söyler.
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Abdullah Alev bebekle Pembe Hanım'ın evine dönüyor ancak Meri de bakıcı olarak onunla gidiyor. Pembe Hanımın "Kürkçü dükkanına dönüldü" sözleri gündem oldu.
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Ömer, Kıvılcım ve Cemal'i birlikte dans ederken görünce kendini kötü hissediyor ve Cemal'le konuşuyor. Cemal Ömer'e şaşırtan bir cevap veriyor. Cemal "Bundan sonra adımı daha çok duyacaksın" diyor.