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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Hayatıma yeniden başlıyorum..."
Show Tv'de izleyicilerle buluşan Kızılcık Şerbeti’nin 77. Bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Doğa'nın yeni bir hayata başlama sinyallerini verirken, Nilay karşısında annesini görmesiyle hayatının en büyük şokunu yaşıyor...
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Cuma akşamlarının sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 77. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 22 Kasım Cuma günü izleyiciyle buluşacak.
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Yeni fragmanda Doğa'nın "Ne istediğimi bilmiyorum belki ama ne istemediğimi çok iyi biliyorum ben seni istemiyorum Giray" diyip yüzüğü çıkarması yeni bir hayata başlayacağının sinyallerini verdi.
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Giray ise mal kaçırmadan suçlanıyor ve polisler alıp götürüyor.
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Fatih Görkem'e boşanmak istediğini söylüyor. Görkem ise "Boşanmayacağım zorla güzellik olur" diyor.