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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: ''Hayatımı kimsenin yönetmesine izin vermeyeceğim evlenmeyeceğim!''
Show TV’de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nin 92. bölümden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Nursema'nın ailesine rest çekmesi ''Hayatımı kimsenin yönetmesine izin vermeyeceğim evlenmeyeceğim!'' sözleri damga vuruyor. Nursema aşkına sahip çıkarak evden kaçıyor ve Firaz'ın yanına gidiyor.
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Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 92. bölümünden ilk fragman yayınlandı.
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Yeni bölüm fragmanında Firaz, Nursema'ya bir karar vermesi gerektiğini söylüyor. Pembe ise Nursema'ya "Otur şükret biraz" diyor. Nursema da "Senin kızın olmasaydım acaba nasıl bir hayatım olurdu" diye cevap veriyor.
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Nilay ise Meri'nin üstüne gitmeye devam ediyor. "Senin bir hayatın yok mu? Bu ne zavallılık? Sen bu kadar çaresiz misin?" diyerek Meri'ye söyleniyor.
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Fatih de Doğa'yı üzdüğünü gönlünü almak istediğini ama artık ipin ucunu kaçırdığını söylüyor. Doğa ise o sırada kredi başvurusuna gidiyor.