Kızılcık Şerbetinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: Kıvılcım, Ömer’le tekrar bir araya geliyor
Show TV'nin sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti", izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Bu hafta yine çok heyecanlı olan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ömer ve Kıvılcımın yeniden bir araya gelmesi izleyicileri sevindirdi...
Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Sibel Taşçıoğlu gibi usta oyuncuların yer aldığı "Kızılcık Şerbeti" dün akiam 49. bölümü ile Show TV ekranlarında izleyici ile buluştu.
Dizi, dün akşamki yayınlanan bölümle yine izleyicilerden tam not aldı. Mustafa'nın (Emrah Altıntoprak) suçlamaları karşısında sinirlenen Nilay,(Feyza Civelek) çocuğunu alarak evi terk eder. Nursema'ya (Ceren Yalazoğlu Karakoç) gelir ancak Nursema haberi annesinden almıştır, kapıyı açmaz.
Nilay'a, Sönmez yardım eder ve onu eve alır. Nilay tüm gerçekleri Sönmez'e anlatır. Bu arada Mustafa da kendi ailesine boşanmak istemesinin detaylarını söyler.
Kıvılcım ve Rüzgar, bu sefer de okumak istemeyen bir kız için kolları sıvarlar. Çimen ve Gökhan'ın ilişkisi ilerlemekte, ancak Gökhan evli olduğu gerçeğini saklamaktadır.