Kızılcık Şerbetinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: Kıvılcım, Ömer’le tekrar bir araya geliyor

Show TV'nin sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti", izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Bu hafta yine çok heyecanlı olan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ömer ve Kıvılcımın yeniden bir araya gelmesi izleyicileri sevindirdi...

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Kızılcık Şerbetinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: Kıvılcım, Ömer’le tekrar bir araya geliyor - Resim : 1

Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Sibel Taşçıoğlu gibi usta oyuncuların yer aldığı  "Kızılcık Şerbeti" dün akiam 49. bölümü ile Show TV ekranlarında izleyici ile buluştu. 

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Kızılcık Şerbetinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: Kıvılcım, Ömer’le tekrar bir araya geliyor - Resim : 2

Dizi, dün akşamki yayınlanan bölümle yine izleyicilerden tam not aldı. Mustafa'nın (Emrah Altıntoprak) suçlamaları karşısında sinirlenen Nilay,(Feyza Civelek) çocuğunu alarak evi terk eder. Nursema'ya (Ceren Yalazoğlu Karakoç) gelir ancak Nursema haberi annesinden almıştır, kapıyı açmaz.

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Kızılcık Şerbetinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: Kıvılcım, Ömer’le tekrar bir araya geliyor - Resim : 3

Nilay'a, Sönmez yardım eder ve onu eve alır. Nilay tüm gerçekleri Sönmez'e anlatır. Bu arada Mustafa da kendi ailesine boşanmak istemesinin detaylarını söyler.

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Kızılcık Şerbetinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: Kıvılcım, Ömer’le tekrar bir araya geliyor - Resim : 4

Kıvılcım ve Rüzgar, bu sefer de okumak istemeyen bir kız için kolları sıvarlar. Çimen ve Gökhan'ın ilişkisi ilerlemekte, ancak Gökhan evli olduğu gerçeğini saklamaktadır.