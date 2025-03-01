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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: “Sevdiğim kadının arkasında duracağım!”
Dün akşam Kızılcık Şerbeti tansiyonu yükselten bölümü ile izleyiciyle buluştu. İlhami ile nişan töreninde Nursema'nın "Firaz" adını söylemesi herkesi şoke etti. Kızılcık Şerbeti'nin 91. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Fragmana Firaz'ın aşkına sahip çıkması, Nursema ile sahneleri damga vurdu.
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Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önüne kilitlemeye devam ediyor. Dizinin dün yayınlanan heyecanlı bölümünün ardından hemen 91. bölüm fragmanı yayınlandı.
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İlhami ile nişan töreninde Nursema'nın "Firaz" adını söylemesi herkesi şoke etmesinin ardından Pembe Hanım Nursema'ya tokat atıyor. "Allah seni kahretmesin, rezil" diyerek çıkışıyor.
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Abdullah Bey de Firaz'ı "Bir daha seni kızımın etrafında görmeyeceğim" diye tehdit ediyor.
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Asude Hanım da "Sen önce benim oğlumu azarlayacağına kendi kızına sahip çık" diyor.