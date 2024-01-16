'Kızılcık Şerbeti'nin yeni fragmanı herkesi şaşırttı: "Çocuk sahibi olmanız imkansız"

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisi Cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizinin 47'nci bölümünden yeni fragman yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanının ikinci kısmı, izleyicileri şoke etti.

KIZILCIK ŞERBETİ 47. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Yeni bölümde neler olacak merak edilirken, 47.bölüm 2.fragmanı yayınlandı.

Fragmanda Alev Abdullah ilişkisi krize girerken, asıl darbeyi Mustafa yedi.

Doktora giden Mustafa, “Bu şartlar altında çocuk sahibi olmanız imkansız!” sözüyle neye uğradığını şaşırdı.

Tanıtımda ayrıca Ömer ve Abdullah arasında gerilimin yükselmesi dikkat çekerken, Kıvılcım ve Ertuğrul’un ilişkisinde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Ömer’in Görkem’le yüz yüze geldiği sahne ve Abdullah’ın kalbini tutarak yere yığılması yeni bölüme dair soru işaretlerini arttırdı.

KIZILCIK ŞERBETİ 47. BÖLÜM FRAGMANI