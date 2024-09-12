Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan 2. fragman: 'Ben çocuğumu onlara bırakmam'
Show TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezon birinci bölümünden yeni fragman yayınlandı. Dizi 13 Eylül'de tekrar izleyicisine kavuşacak. Fragmana Abdullah'ın 'Ben çocuğumu onlara bırakmam' sözleri damga vurdu.
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Show TV’nin sevilen dizisi Gold Yapım imzalı Kızılcık Şerbeti’nin üçüncü sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.
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Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı ‘Kızılcık Şerbeti’nde, dizinin yeni sezonunda yer almayacak olan Müjde Uzman’ın hayat verdiği Alev’in bebeği tüm dengeleri değiştirecek.
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Yayınlanan tanıtımda; Alev’in ölümüyle sarsılan Abdullah ile Kıvılcım; Alev bebek için karşı karşıya geliyor.
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Ünal ailesi, hastanede olan Görkem’in hamilelik haberini alıyor. Nilay "Bebeğin Ömer’den mi Fatih’ten mi" olduğuna dair bir iddia ortaya atıyor.