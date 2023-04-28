Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu paylaştı, binlerce beğeni geldi

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun çiçekler arasında verdiği pozlara hayranlarından binlerce beğeni geldi.

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Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu paylaştı, binlerce beğeni geldi - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti; iki farklı kültürde yaşamlarını sürdüren iki ailenin, çocukları Doğa ve Fatih’in ani evliliğiyle bir araya gelmelerini çarpıcı bir anlatımla ekrana taşıyor. Oyuncu Sıla Türkoğlu ise dizide, tam burslu diş hekimliği fakültesinde okuyan idealist ve çalışkan bir üniversite öğrencisine hayat veriyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu paylaştı, binlerce beğeni geldi - Resim : 2

Instagram'da 1.1 milyondan fazla takipçisi olan Sıla Türkoğlu çiçekler arasında çekildiği fotoğraflarını paylaştı ve yanına "Bahar geldiğinde mi?🌸✨" notunu düştü. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu paylaştı, binlerce beğeni geldi - Resim : 3

Başarılı oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni geldi.

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Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu paylaştı, binlerce beğeni geldi - Resim : 4