Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu paylaştı, binlerce beğeni geldi

Kızılcık Şerbeti; iki farklı kültürde yaşamlarını sürdüren iki ailenin, çocukları Doğa ve Fatih’in ani evliliğiyle bir araya gelmelerini çarpıcı bir anlatımla ekrana taşıyor. Oyuncu Sıla Türkoğlu ise dizide, tam burslu diş hekimliği fakültesinde okuyan idealist ve çalışkan bir üniversite öğrencisine hayat veriyor.