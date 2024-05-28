Kızılcık Şerbeti'nin Zülkar'ı ünlü oyuncu ile kardeş çıktı

Kurtlar Vadisi Pusu’da Cevher Ağa, Karadayı’da Turgut Ağa, Muhteşem Yüzyıl Kösem’de Halil Paşa, Yasak Elma’da Sedai ve son olarak Kızılcık Şerbeti'nde Zülkar karakteriyle izleyici karşısına çıkan Bahtiyar Memili'yi birçok projeden tanıyoruz.
Ancak 39 yaşındaki Bahtiyar Memili'nin, ünlü oyuncu Necip Memili (44) ile kardeş olduğu öğrenildi.
Sandık Kokusu dizisinde Reha karakterine hayat veren Necip Memili ile Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Bahtiyar Memili, şu an aynı kanalda iki ayrı dizide rol almaya devam ediyor...
NECİP MEMİLİ KİMDİR?
27 Mayıs 1980 yılında Adana'da doğmuştur. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
2006 yılında oyunculuk kariyerine Yaprak Dökümü ile başlamış, Dila Hanım, Hanımın Çiftliği, Yalan Dünya, Bedel, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Dolunay gibi yapımlarda rol almıştır.