Kolera'dan annesini kaybeden eski eşi Sagopa Kajmer'e ağır sözler

Ünlü rapçinin annesi Serpil Özyavuz'un tedavisi, iki gündür yoğun bakımda devam ediyordu. Anne Özyavuz'dan sevenlerini üzen haber geldi. Serpil Özyavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü şarkıcının annesi Özyavuz, akciğer kanserine yenik düşerek vefat etti.
Bir Pesimistin Gözyaşları, Vasiyet, Abrakadabra, Ateşten Gömlek, İstisnalar Kaideyi Bozmaz gibi birçok rap şarkısına imza atan rapçi Sagopa Kajmer, annesinin ölüm haberini X (Twitter) hesabından verdi.
'BEN HEM SAVAŞI HEM ANNEMİ KAYBETTİM'
Sagopa Kajmer, "2 Haziran öğle sonrası annemi kaybettim. 2 sene boyunca savaştı, savaştık. O savaşı kaybetti, ben hem savaşı hem annemi kaybettim" ifadelerini kullandı.
Bunun ardından rapçi Kolera ise 2017 yılında olaylı şekilde boşandığı 11 yıllık eşi Sagopa Kajmer'i ağır sözlerle eleştirerek şunları söyledi:
'NE AĞRIMA GİTMİŞTİ'
"Anam ölsün yalanım varsa dediğimde gebersin anan demişti ne ağrıma gitmişti anne ayrı bir dünyadır herkes için. Kendi anası ölmüş, ağzından çıkanlara dikkat edeceksin. Hiçbir masumun hakkına girmeyeceksin sahibimiz Allah'tır sen de hiçbir şeyin sahibi değilsin."
SAGOPA FANLARINA DA AĞIR ELEŞTİRİLERDE BULUNDU
Sagopa Kajmer'in hayranlarını da hedef alan Kolera "Ben diyeceğimi dedim lafım yerine ulaştı, huzurluyum. Tacizci, zorba Sago fanları da geberse dünya çok daha güzel bir yer olur. Bu insanların ne vicdanı var ne bilgeliği var. Elbet bilinçleri zamanla yükselecek ama cehaletlerini ben çekiyorum. Bir ömür de çekeceğim, sıkıntı yok yeterim" dedi.