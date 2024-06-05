Kolera'dan annesini kaybeden eski eşi Sagopa Kajmer'e ağır sözler

SAGOPA FANLARINA DA AĞIR ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

Sagopa Kajmer'in hayranlarını da hedef alan Kolera "Ben diyeceğimi dedim lafım yerine ulaştı, huzurluyum. Tacizci, zorba Sago fanları da geberse dünya çok daha güzel bir yer olur. Bu insanların ne vicdanı var ne bilgeliği var. Elbet bilinçleri zamanla yükselecek ama cehaletlerini ben çekiyorum. Bir ömür de çekeceğim, sıkıntı yok yeterim" dedi.