Konseri iptal olan Sertap Erener: 32 yıllık kariyerim en büyük korkusu...
Ünlü sanatçı Sertab Erener, 18 Eylül Çarşamba günü İzmir'de gerçekleşmesi gereken konserinin iptal edildiğini duyurdu. Erener üzünütüsünü sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile dile getirdi.
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Sertab Erener İzmir'de bu akşam gerçekleşecek olan konserinin organizasyon şirketinin gerekli koşulları sağlayamaması sebebiyle iptal ettiğini duyurdu.
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Temmuz ayından beri yaşanan konser iptallerinin kendisi ile alakalı olmadığını söyleyen Erener, sağlık problemleri dışında konser iptal etmeme gibi bir prensibinin olduğunu da belirtti.
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Erener, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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Herkese merhaba, öncelikle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. 18 Eylülde İzmir'de, biletleri hala satışta olan konserimi, organizasyon şirketinin, konserin gerçekleşmesi için gerekli koşullar sağlayamamasından ötürü, iptal etmek zorunda kalıyorum.