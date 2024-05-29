Konserinde 'playback' tepkisi alan Semicenk'ten açıklama

Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı bir mekanda playback yaptığı nedeniyle seyirciler tarafından eleştirilen Semicenk, gelen tepkilere yanıt verdi.

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Konserinde 'playback' tepkisi alan Semicenk'ten açıklama - Resim : 1

'O Ses Türkiye' yarışmasıyla yıldızı parlayan ve arka arkaya çıkardığı başarılı şarkılarıyla en çok dinlenenler arasında yerini alan şarkıcı Semicenk, geçtiğimiz gün konserinde playback yapması nedeniyle seyircilerden tepki aldı.

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Konserinde 'playback' tepkisi alan Semicenk'ten açıklama - Resim : 2

Ünlü şarkıcıdan canlı performans bekleyen seyirciler, Semicenk'in yanıtıyla adeta şoke oldu.

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Konserinde 'playback' tepkisi alan Semicenk'ten açıklama - Resim : 3

'CANLI SÖYLEYECEK DİYE BİR BİLGİ VAR MIYDI?'

Semicenk tepki gösteren seyircilere, "Bilet alırken ‘canlı söyleyecek’ diye bir bilgi var mıydı? 20 yıldır müzikle uğraşıyorum ben… Buranın konseptinin farkında olmalıydınız." dedi.

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Konserinde 'playback' tepkisi alan Semicenk'ten açıklama - Resim : 4

Ünlü şarkıcı sözlerini, ''Ben de emir eliyim. 20 yıldır müzikle uğraşıyorum, emek veriyorum bu işe. Bana sunulan şartlar dahilinde elimden gelen bu" şeklinde sürdürdü.