Konserinde 'playback' tepkisi alan Semicenk'ten açıklama

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'O Ses Türkiye' yarışmasıyla yıldızı parlayan ve arka arkaya çıkardığı başarılı şarkılarıyla en çok dinlenenler arasında yerini alan şarkıcı Semicenk, geçtiğimiz gün konserinde playback yapması nedeniyle seyircilerden tepki aldı.
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Ünlü şarkıcıdan canlı performans bekleyen seyirciler, Semicenk'in yanıtıyla adeta şoke oldu.
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'CANLI SÖYLEYECEK DİYE BİR BİLGİ VAR MIYDI?'
Semicenk tepki gösteren seyircilere, "Bilet alırken ‘canlı söyleyecek’ diye bir bilgi var mıydı? 20 yıldır müzikle uğraşıyorum ben… Buranın konseptinin farkında olmalıydınız." dedi.
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Ünlü şarkıcı sözlerini, ''Ben de emir eliyim. 20 yıldır müzikle uğraşıyorum, emek veriyorum bu işe. Bana sunulan şartlar dahilinde elimden gelen bu" şeklinde sürdürdü.