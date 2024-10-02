Kör Nokta dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi
Başrollerinde Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı 'Kör Nokta' dizisi hakkında karar verildi. Dizi dördüncü bölümünde final yapacak.
Yeni sezonla birlikte birçok dizi ekranda yerini aldı. ilk final haberi de geldi.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ATV’de yayınlanan ve başrollerini Rabia Soytürk ile İsmail Ege Şaşmaz’ın paylaştığı "Kör Nokta" dizisi 4. bölümde ekranlara veda edecek.
Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Kör Nokta" dizisinin oyuncu kadrosunda Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz paylaşırken, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık, Ruhi Sarı, Mehtap Bayri, Hilmi Özçelik,Cansu Fırıncı, Görkem Kasal, Öyküsu Özyürek, Aylin Kabasakal, Şendoğan Öksüz, Cihangir Köse,Erhan Çirçioğlu, İrem Bakırtaş, Göktan Oktay Göztepe gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.
Kör Nokta; suçun suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşın hikâyesini konu alıyor.