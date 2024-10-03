Kostümü eleştirilen Pınar Altuğ'dan açıklama geldi
Geçtiğimiz günlerde doğum gününü sahnede kutlayan Pınar Altuğ, kostümüyle eleştirilerin hedefi oldu. Ünlü oyuncu gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozdu.
Çocuklar Duymasın dizisindeki “Meltem” karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
Geçtiğimiz gün 50 yaşına basan Pınar Altuğ'a eşi Yağmur Atacan, kızı Su Atacan ve arkadaşları sürpriz yaparak doğum gününü sahnede kutladı.
Ancak kutlama karelerinde Pınar Altuğ'un üzerindeki sarı tuluma eleştiri yağdı. Gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozan ünlü isim, üzerindeki tulumun tiyatro oyunundaki kostümü olduğunu açıkladı.
Altuğ, "Konuya birinci ağızdan açıklama getireyim. Ben Duru Tiyatro'da Mutlu Aile Tablosu diye bir oyunda oynuyorum. Ve bu oradaki kostümüm. Bana sürpriz yapılıp pasta sahneye geldiği ve sonrasında da içeri girdiğim gibi balonlarım elime geldiği içim üstümü değiştiremedim. Dolayısıyla bütün fotoğraflar bu kıyafetle"