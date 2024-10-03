Kostümü eleştirilen Pınar Altuğ'dan açıklama geldi

Altuğ, "Konuya birinci ağızdan açıklama getireyim. Ben Duru Tiyatro'da Mutlu Aile Tablosu diye bir oyunda oynuyorum. Ve bu oradaki kostümüm. Bana sürpriz yapılıp pasta sahneye geldiği ve sonrasında da içeri girdiğim gibi balonlarım elime geldiği içim üstümü değiştiremedim. Dolayısıyla bütün fotoğraflar bu kıyafetle"