Kötü Kan konusu ne, oyuncuları kimler? NOW'ın yeni dizisi Kötü Kan dizisi bugün başlıyor

Kötü Kan, bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal’ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla, bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da çocuklarına baba olabilmenin sınavını izleyici ile buluşturacak. beğeni topladı.