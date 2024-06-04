Kurban Bayramı'nda hangi ünlü nerede sahne alacak?

Bu yıl 15 Haziran Arefe günü ile birlikte başlayacak olan bayram tatili hafta sonu ile birleştirilmesiyle toplam 9 gün ilan edilmesi bekleniyor. Kurban Bayramı döneminde Antalya, KKTC, Bodrum, Marmaris gibi beş yıldızlı otellerde olmak üzere birçok kentte ünlü isimlerin sahne alacağı konser programları da hazırlandı.
EN ÇOK KONSER ANTALYA'DA
Kurban Bayramı'nda Kemer ilçesinde Göynük'teki otellerde Serdar Ortaç, Melek Mosso ve Berkay, Tekirova'daki otellerde Ferhat Göçer, Gökhan Tepe, Oğuzhan Koç, Ayta Sözeri, Derya Uluğ, Kiriş'teki otellerde Cinema Scoppa, Malambo, Inna, Dolls by Rapid ve Pop Corn Circus, Çamyuva'daki otellerde ise Burcu Güneş, Ece Seçkin ve Erkan Güleryüz konserleri var.
Lara-Kundu'daki otellerde Bülent Serttaş, Şevval Sam, Ömür Gedik, Ege, Kafadar, Elif Buse Doğan, Selen Beytekin ve İnna konserleri olacak.
Manavgat ilçesinde Side'deki otellerde Işın Karaca, Rubato, Volkan Konak, Pamela, Selen Beytekin, Oğuzhan Koç, Ziynet Sali, Sakiler ve İnna, Kumköy'deki otellerde Öykü Gürman, Mimoza Mehmet ve Fettah Can sahneye çıkacak.
Turizm merkezi Belek'teki otellerde ise Doğuş Cabakcor, Dj Funky, Berna Öztürk, Behzat Gerçeker & Enbe Orkestrası, Ömür Gedik, Özgün, Elif Buse Doğan, Kafadar, Ege, İskender Paydaş, Burak Yeter sahnede olacak. Alanya'da ise Fettah Can, Funky-C, Öykü Gürman, Berna Öztürk, Sevcan Orhan, Gökhan Tepe, Oğuzhan Koç ve Kafadar konserleri var.