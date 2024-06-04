Kurban Bayramı'nda hangi ünlü nerede sahne alacak?

Bu yıl 15 Haziran Arefe günü ile birlikte başlayacak olan bayram tatili hafta sonu ile birleştirilmesiyle toplam 9 gün ilan edilmesi bekleniyor. Kurban Bayramı döneminde Antalya, KKTC, Bodrum, Marmaris gibi beş yıldızlı otellerde olmak üzere birçok kentte ünlü isimlerin sahne alacağı konser programları da hazırlandı.